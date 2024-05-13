В Ростовской области начались перебои в работе радио и ТВ

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области начал пропадать телерадиосигнал. Перебои появились 13 мая.С 10:00 ТВ и радио не могут смотреть и слушать жители хутора Свободного Тацинского района. Восстановить трансляцию обещают к 21:00. В этом же населенном пункте отключат сигнал 17 мая с 10:00 до 21:00.С 10:00 до 21:00 следующего дня (14 мая) аналогичные проблемы возникнут в хуторе Земцове Боковского района и поселке Каштановском Обливского района. А с 10:00 до 20:00 — в станице Мечетинской Зерноградского района.Кроме того, в один из дней с 13 по 15 мая телерадиосигнал оборвется в слободе Большой Мартыновке — с 08:00 до 20:00. Жители станицы Тацинской останутся без передач и программ 15 числа с 09:00 до 21:00.В поселке Знаменке Морозовского района и в станице Тацинской (повторно) сигнал пропадет 16 мая с 09:00 до 21:00. В хуторе Таловерове Кашарского района ТВ и радио не будет работать с 10:00 до 21:00, а в городе Каменске-Шахтинском — с 16:00 до 21:00.На 12 часов отключат сигнал в поселке Орловском — с 08:00 до 20:00 в один из дней с 15 по 17 мая. А в хуторе Новостепановском Чертковского района 17 мая будут помехи с 09:00 до 18:00. В селе Первомайском Кашарского района — в тот же день с 10:00 до 20:00.Как сообщили в РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть), в эти дни будут проходить работы, требующие отключения оборудования.