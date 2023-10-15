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В Ростове 16 октября пропадет телерадиосигнал

В Ростове 16 октября пропадет телерадиосигнал
В Ростове в ближайшие сутки пропадет телерадиосигнал. Информацию об этом сообщает российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Перебои стоит ожидать 16 октября с 2:00 до 11:00. Телевизор перестанет показывать в Волгодонске, Калининском (Шолоховский район), Каменске-Шахтинском, конезаводе имени Буденного (Сальский район), Маркинской (Цимлянский район), Морозовске (Морозовский район), Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Временные меры связаны с плановыми работами на сетях.
Фото: Rostov.ru
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