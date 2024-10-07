Электрички Ростов — Таганрог с 15 октября изменят расписание

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График четырех пригородных электричек Ростов — Таганрог временно будет изменен. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Временное расписание ввели из-за ремонтно-путевых работ.С 15 октября поезд № 6074 будет отправляться с ростовского вокзала на 22 минуты позже — в 7:20, и в Таганрог он прибудет около 9:10. Новый график будет действовать до 27 октября.Электричка № 6504 также скорректирует время отправления, теперь она будет уходить на 15 минут позже — в 11:46, а прибытие в Таганрог запланировано на 13:21.Поезд № 6506 отправится лишь на две минуты позже, чем прежде, — в 14:40, а в Таганрог он прибудет в 16:14. Рейс № 6083 из Таганрога отправится в 16:28, а в Ростов электричка прибудет в 18:25.Прежнее расписание возобновится после 26 октября.