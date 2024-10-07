Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Электрички Ростов — Таганрог с 15 октября изменят расписание

Электрички Ростов — Таганрог с 15 октября изменят расписание

График четырех пригородных электричек Ростов — Таганрог временно будет изменен. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Временное расписание ввели из-за ремонтно-путевых работ.

С 15 октября поезд № 6074 будет отправляться с ростовского вокзала на 22 минуты позже — в 7:20, и в Таганрог он прибудет около 9:10. Новый график будет действовать до 27 октября.

Электричка № 6504 также скорректирует время отправления, теперь она будет уходить на 15 минут позже — в 11:46, а прибытие в Таганрог запланировано на 13:21.

Поезд № 6506 отправится лишь на две минуты позже, чем прежде, — в 14:40, а в Таганрог он прибудет в 16:14. Рейс № 6083 из Таганрога отправится в 16:28, а в Ростов электричка прибудет в 18:25.

Прежнее расписание возобновится после 26 октября.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.