Вузам Ростовской области разрешили отменять госэкзамены

В Ростовской области решается вопрос о том, в каком формате будут проходить выпускные испытания в высших учебных заведениях. Над этой проблемой работают все вузы страны. О подготовке к концу учебного года рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время брифинга.Министр отметил, что конкретные формы государственной итоговой аттестации каждый университет устанавливает согласно своему стандарту.Школы и высшие учебные заведения Ростовской области уже больше месяца находятся на дистанционном обучении. Это связано с пандемией коронавируса и режимом обязательной самоизоляции. Пока эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой, так что неизвестно, сколько продлится обучение в удалённом формате. Есть вероятность, что и защита дипломов будет проводиться онлайн.