Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Вузам Ростовской области разрешили отменять госэкзамены

Вузам Ростовской области разрешили отменять госэкзамены
В Ростовской области решается вопрос о том, в каком формате будут проходить выпускные испытания в высших учебных заведениях. Над этой проблемой работают все вузы страны. О подготовке к концу учебного года рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время брифинга.

Министр отметил, что конкретные формы государственной итоговой аттестации каждый университет устанавливает согласно своему стандарту.

- Если стандарт позволяет провести только защиту выпускной квалификационной работы и не требует проведения государственных экзаменов, то некоторые вузы таким правом пользуются, - рассказал Валерий Фальков.

Школы и высшие учебные заведения Ростовской области уже больше месяца находятся на дистанционном обучении. Это связано с пандемией коронавируса и режимом обязательной самоизоляции. Пока эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся напряжённой, так что неизвестно, сколько продлится обучение в удалённом формате. Есть вероятность, что и защита дипломов будет проводиться онлайн.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.