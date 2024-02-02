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В Ростовской области с 5 февраля изменится расписание электричек

В Ростовской области с 5 февраля изменится расписание электричек
С 5 февраля в Ростовской области изменится расписание двух электричек. Информация об этом размещена на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Пригородный поезд № 6023, который едет из Азова в Ростов, будет отправляться в 07:35. В Батайск он прибудет на одну минуту позже привычного графика. Остановка запланирована с 8:21 до 08:22. В донской столице пассажиры окажутся в 08:40. Состав № 6872 сообщением Ростов - Степная начнет отъезжать от платформы в 07:45. На станции в Батайске пригородный поезд простоит на одну минуту меньше обычного - с 08:06 до 08:07. На конечной станции электричка окажется в 09:15.

Составы будут ходить по обновленному графику по рабочим дням, в том числе и в субботы, которые не считаются выходными в 2024 году (27 апреля и 2 ноября).
Фото: Ростов.ру
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