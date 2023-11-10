В Ростовской области на два дня электрички изменят расписание

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области на двое суток изменится расписание электричек. Информацию сообщили в Северо-Кавказской пассажирской компании.Состав № 6026 Ростов – Азов изменит расписание 13 ноября. Отправляться из донской столицы пригородный поезд будет на 26 минут позже, чем обычно, – в 12:58. Конечную остановку он совершит в 14:06.Кроме того, в обратном направлении электричка № 6025 поедет в 14:20 вместо 14:08. В Ростове пассажиры будут на 12 минут позже – в 15:29.Аналогичные изменения стоит ожидать и 14 ноября. Они касаются электрички № 7112 сообщением Кизитеринка – Ростов-Главный.Пригородный поезд будет отправляться на центральную станцию донской столицы в 09:15. А прибудет с задержкой на 8 минут – в 09:53.Временные изменения вступят в силу из-за ремонта на ж/д путях.