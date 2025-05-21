В Ростовской области родные ищут без вести пропавшую 13-летнюю девочку

Фото: Национальный центр помощи

В Таганроге разыскивают 13-летнюю ученицу школы Екатерину Костенко, которая пропала. О её текущем местонахождении ничего не известно с 20 мая.В указанный день девочка покинула свой дом, не сообщив близким о своих планах. Обеспокоенные родственники начали поиски, когда подросток перестала отвечать на звонки. Они обратились за содействием в розыске в правоохранительные органы и к добровольцам.Среди отличительных черт: у пропавшей девочки имеются шрамы на левом плече и правом локтевом суставе, а также небольшая родинка на носу.Неизвестно, какая одежда была на Кате в день её исчезновения. Однако, есть данные, что на ногах у девочки были розовые кроксы.Если вы узнали ребёнка на фотографии или располагаете какой-либо информацией о её возможном местонахождении, просьба сообщить по указанным телефонным номерам: 8-928-158-36-12, 8-999-693-25-25, 8-800-700-56-76.