В Ростове на выходных похолодает до +5 градусов. Прогнозом на 27 и 28 сентября поделились синоптики Гисметео.
В субботу ранним утром столбики термометров покажут +6 градусов. В обед воздух прогреется до +16 градусов. К ночи прогнозируется похолодание до +10.
На следующий день утром градусники покажут +5 градусов. Днем потеплеет до +18. А к ночи столбики термометров опустятся до +13 градусов.
В Ростове на выходных ожидается солнечная погода. Также сильного ветра не ожидается. Его порывы будут достигать шести метров в секунду.