Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут пропавшего 30-летнего мужчину. Анатолий Прохоров перестал выходить на связь с родными с 30 октября.Дончанин проживает в Батайске. Почти неделю он не отвечает на звонки и не появляется дома. Родственники Анатолия обратились за помощью к добровольческим отрядам и правоохранителям. Десятки неравнодушных людей активно задействованы в поисках.Рост пропавшего составляет около 180 сантиметров. Мужчина среднего телосложения, у него карие глаза. По предварительной информации, последний раз его видели в черном спортивном костюме. Обут был в кроссовки такого же цвета.Если вы знаете, где может находиться Анатолий Прохоров, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52. Не исключено, что пропавший может быть в любом из районов области.