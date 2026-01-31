Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего 50-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи. Василий Киященко ушел из дома в неизвестном направлении 19 января.В последнее время мужчина проживал в Новошахтинске. После того как Василий перестал отвечать на звонки близких, родные обратились за помощью, позже подключились волонтеры.Рост Василия составляет примерно 173 сантиметра, у него среднее телосложение, черные волосы с сединой и карие глаза.Когда он пропал, на нем были черные куртка, свитер, спортивные брюки и кроссовки цвета хаки. На голове - голубая вязаная шапка.Если вы видели этого мужчину, свяжитесь по номеру телефона: 8 (800) 700-54-52 или с экстренной службой (112).