В Ростове разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи. Последний раз Мнацакана Петросяна видели 16 июня.В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу и отправились на его поиски. Близкие написали заявление в полицию и обратились к добровольцам. Неравнодушные люди расклеивают ориентировки и прочесывают улицы города.Рост Мнацакана Петросяна составляет около 175 сантиметров. У него темно-русые волосы с проседью. Перед выходом на улицу надел на себя серый пиджак, черные брюки.Если вы видели похожего мужчину, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. По одной из версий, пенсионер мог отправиться за пределы Ростова.