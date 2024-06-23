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В Ростове разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Ростове разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи. Последний раз Мнацакана Петросяна видели 16 июня.

В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу и отправились на его поиски. Близкие написали заявление в полицию и обратились к добровольцам. Неравнодушные люди расклеивают ориентировки и прочесывают улицы города.

Рост Мнацакана Петросяна составляет около 175 сантиметров. У него темно-русые волосы с проседью. Перед выходом на улицу надел на себя серый пиджак, черные брюки.

Если вы видели похожего мужчину, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. По одной из версий, пенсионер мог отправиться за пределы Ростова.
Фото: Лиза Алерт
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