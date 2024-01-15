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В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести

В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести
В Ростовской области без вести пропал 54-летний мужчина. О местонахождении Юрия Холодкова ничего не известно больше недели.

Житель города Морозовска ушел из дома 6 января и с тех пор не вернулся. На звонки и сообщения родных он не отвечал. Друзья и близкие не знали, куда он мог отправиться. В отчаянии они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Юрий — худой мужчина среднего роста (около 170 сантиметров) с черными, с проседью, волосами и карими глазами.

Если вы видели человека, подходящего под эту ориентировку, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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