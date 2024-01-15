В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области без вести пропал 54-летний мужчина. О местонахождении Юрия Холодкова ничего не известно больше недели.Житель города Морозовска ушел из дома 6 января и с тех пор не вернулся. На звонки и сообщения родных он не отвечал. Друзья и близкие не знали, куда он мог отправиться. В отчаянии они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.Юрий — худой мужчина среднего роста (около 170 сантиметров) с черными, с проседью, волосами и карими глазами.Если вы видели человека, подходящего под эту ориентировку, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.