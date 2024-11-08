В Ростовской области простились с пожарным, погибшим на СВО

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В Ростовской области похоронили пожарного, погибшего в ходе спецоперации. Церемония прощания с Виталием Петренко состоялась 8 ноября.Проводить уроженца Азова в последний путь пришли его родные и друзья. После панихиды тело бойца перевезли на кладбище, где предали земле.Виталий Петренко несколько лет работал пожарным. После начала СВО он подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в ЛДНР.Во время исполнения боевого задания в октябре 2024 года мужчина был смертельно ранен.