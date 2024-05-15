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Бойца СВО из Ростовской области похоронили в Краснодарском крае

Бойца СВО из Ростовской области похоронили в Краснодарском крае
В Краснодарском крае похоронили 59-летнего бойца СВО из Ростовской области. Вячеслава Гончарова в последний путь проводили в поселке Советском Новопокровского района.

Церемония прощания с Вячеславом состоялась 15 мая на улице Мира, 30. После тело бойца отвезли на кладбище, где его предали земле. На похоронах присутствовали близкие, знакомые и друзья покойного.

Вячеслав Гончаров родился в поселке Советском. После того как он отслужил в армии, он переехал в Ростовскую область и обосновался в городе Волгодонске. Там он прожил более 30 лет.

В ноябре 2022 года мужчина решил принять участие в СВО. Вячеслав отправился на передовую добровольцем. Во время выполнения боевого задания 28 декабря 2023 года он получил смертельное ранение.
Фото: личный архив родных Вячеслава Гончарова
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