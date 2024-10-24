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Под Ростовом похоронили 49-летнего бойца, погибшего на СВО

Под Ростовом похоронили 49-летнего бойца, погибшего на СВО
В городе Батайске похоронили 49-летнего бойца, погибшего на СВО. Церемония прощания с Евгением Задоя состоялась 24 октября. Об этом пишет издание DonDay.

Проводить мужчину в последний путь пришли его родные, друзья и сослуживцы. После панихиды тело бойца перевезли на кладбище «Красный сад», где предали земле.

Трагическую новость о смерти Евгения его семья получила в середине октября. Батайчанин был смертельно ранен при выполнении боевой задачи. У него остался сын.
Фото: DonDay
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