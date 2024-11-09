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В Ростовской области пропала бабушка – Раиса Фалюшина

В Ростовской области пропала бабушка – Раиса Фалюшина
В городе Сальске Ростовской области пропала бабушка. Раиса Фалюшина ушла из своего дома 8 ноября, и с тех пор родные не могут ее отыскать. Близкие обошли окрестности, проверили соседние дома и улицы, но, к сожалению, нигде не нашли. Учитывая, что женщине уже 88 лет, её родные не стали ждать и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

На вид ей – около 90 лет, рост – 155 сантиметров, она худощавая, с седыми волосами. На ней были серое пальто и домашние тапочки, а на голове – платок.

Если у вас есть какие-либо сведения о местонахождении этой пожилой женщины, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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