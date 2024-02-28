В Ростовской области без вести пропала 82-летняя бабушка

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В Ростовской области ищут 82-летнюю бабушку, пропавшую без вести. О местонахождении Марии Немчинковой ничего не известно вторые сутки.Пожилая женщина живет в городе Каменске-Шахтинском. Утром 27 февраля она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родные пытались найти пенсионерку самостоятельно, но не смогли. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. На счету каждая минута: возможно, бабушка нуждается в медицинской помощи.Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые. Последний раз ее видели в сером пальто и такого же цвета штанах, белом платке и белых варежках. На ногах — красные галоши.Если вы видели Марию Немчинкову или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номеру: 8-909-440-68-43 (полиция).