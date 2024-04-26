В Ростовской области прогнозируют усиление ветра 26 апреля

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В Ростовской области ожидается непогода. Прогнозом на 26 апреля поделились в донском ГУ МЧС.Скорость ветра в регионе увеличится до 18 метров в секунду (около 65 километров в час). Порывы воздуха такой силы могут привести к обрушению аварийных деревьев, плохо закрепленных конструкций и обрыву линий ЛЭП.Водителям не рекомендуется оставлять транспортные средства под громоздкими конструкциями и сухостоями.После полудня в Ростове-на-Дону столбики термометров доберутся до отметки +28 градусов. К вечеру температура понизится до +18.