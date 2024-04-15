В Ростове на новой рабочей недели прогнозируют дожди

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В Ростове на новой рабочей неделе ожидаются дожди. Информацию о прогнозе погоды сообщил портал Гисметео.В понедельник, 15 апреля, ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +19 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду.Во вторник, 16 апреля, будет облачно. Потеплеет до +25 градусов. К ночи снова станет прохладнее, и столбики термометров покажут +19 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.На следующий день, 17 апреля, температура воздуха поднимется до +28 градусов. Вечером станет прохладнее +22 градуса.В четверг, 18 апреля, ожидается пасмурная погода. Днем температура составит +29 градусов, а ночью +21.В пятницу, 19 апреля, пойдет дождь. Столбики термометров поднимутся днем до +19 градусов, а ночью +14.