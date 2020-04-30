Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер, ливень и град

В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер, ливень и град
В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер и ливень с грозой. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 6 мая в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается ливень в сочетании с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20-23 метров в секунду. Несмотря на осадки, будет тепло – до +20…+25 градусов днем.

Напомним, крупный град обрушился на Ростов-на-Дону 4 мая. В городе также прошел сильный ливень, от которого затопило несколько улиц. Кроме того, под водой оказались подвалы нескольких многоэтажек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.