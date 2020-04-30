В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер, ливень и град

В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер и ливень с грозой. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.По данным синоптиков, 6 мая в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается ливень в сочетании с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20-23 метров в секунду. Несмотря на осадки, будет тепло – до +20…+25 градусов днем.Напомним, крупный град обрушился на Ростов-на-Дону 4 мая. В городе также прошел сильный ливень, от которого затопило несколько улиц. Кроме того, под водой оказались подвалы нескольких многоэтажек.