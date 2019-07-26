Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В последний день июля в Ростовской области прогнозируют ливень и шквалистый ветер

В последний день июля в Ростовской области прогнозируют ливень и шквалистый ветер
Ухудшение погоды ожидается в Ростовской области. Согласно данным донского ГУ МЧС, штормовое предупреждение объявлено весь день 31 июля.

С утра и до конца суток местами по региону прогнозируют шквалистый ветер, ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. В этот день в Ростове будет пасмурное небо, однако температура днём не опустится ниже 30 градусов. Вечером похолодает до +24. Выходя на улицу, ростовчанам следует взять зонтики.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.