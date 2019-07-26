В последний день июля в Ростовской области прогнозируют ливень и шквалистый ветер



Ухудшение погоды ожидается в Ростовской области. Согласно данным донского ГУ МЧС, штормовое предупреждение объявлено весь день 31 июля.



С утра и до конца суток местами по региону прогнозируют шквалистый ветер, ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. В этот день в Ростове будет пасмурное небо, однако температура днём не опустится ниже 30 градусов. Вечером похолодает до +24. Выходя на улицу, ростовчанам следует взять зонтики.