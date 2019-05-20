В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются шквалистый ветер, ливень и град



В Ростовской области в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. На Дону начнётся ливень с грозой и градом, также прогнозируется шквалистый ветер. Порывы будут достигать 20-23 метров в секунду.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, непогода продержится до конца дня 22 мая. Отмечается, что 23 мая также могут быть грозы, дождь и ветер. Жителей Ростовской области просят по возможности не выходить на улицу, не находиться рядом с линиями электропередачи и рекламными щитами.