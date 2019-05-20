Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются шквалистый ветер, ливень и град

В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются шквалистый ветер, ливень и град
В Ростовской области в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. На Дону начнётся ливень с грозой и градом, также прогнозируется шквалистый ветер. Порывы будут достигать 20-23 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, непогода продержится до конца дня 22 мая. Отмечается, что 23 мая также могут быть грозы, дождь и ветер. Жителей Ростовской области просят по возможности не выходить на улицу, не находиться рядом с линиями электропередачи и рекламными щитами.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.