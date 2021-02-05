В Ростовской области продолжает расти показатель распространения заболеваемости COVID-19

В Ростовской области растет показатель зараженности коронавирусом. За сутки с 7 по 8 февраля он увеличился до 1 585 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции остался на прежнем уровне - 0,97. Несмотря на стабильность этого значения, заболевших дончан меньше не становится. За минувшие 24 часа медики выявили 359 случаев заражения.Большинство новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 133 человек. Немного меньше пациентов с коронавирусом появилось среди молодежи от 18 до 45 лет (98 человек). С COVID-19 начали борьбу 78 пенсионеров от 66 до 79 лет и 26 - старше 80 лет. Также положительные тесты получили 24 несовершеннолетних.За весь период пандемии инфекцию подхватили 66 610 человек, среди которых 2 809 не смогли побороть коронавирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.