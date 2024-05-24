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Минприроды РО продлило ограничение на пребывание жителей в лесах

Минприроды РО продлило ограничение на пребывание жителей в лесах
В Ростовской области до 11 июня продлили запрет на пребывание в лесах. Информацию об этом сообщили в Минприроды региона.

Ограничения действуют для жителей, которые пришли в лес, а также на въезд транспорта. Меры будут действовать до 11 июня.

Добавим, с 20 марта в лесах донского региона ввели пожароопасный режим. Он распространяется на территории Боковского, Верхнедонского, Донецкого, Зимовниковского, Каменского, Кашарского, Обливского, Ремонтненского, Селивановского, Тарасовского, Чертковского, Шолоховского лесничеств.
Фото: Rostov.ru
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