В Ростовской области приступили к активному наблюдению за ходом общероссийского голосования

В Донском регионе начали активное наблюдение за предстоящим голосованием за поправки в Конституции РФ. О намерении вести мониторинг заявили две организации. Системную работу по набору наблюдателей ведёт Общественная палата Ростовской обасти. Также свою работы возобновил «Единый центр общественного наблюдения», который объединяет несколько организаций по мониторингу избирательных процессов. Профессиональное наблюдение позволяет чётко строить избирательный процесс, предотвращать нарушения и помогать гражданам реализовать их избирательные права.Так, на базе «Единого центра» будут работать, в том числе, и региональные эксперты Независимого общественного мониторинга, самой большой в стране организации наблюдателей. В ходе голосования будет применяться уникальная всероссийская информационная система NOM24.ru, которая позволит быстро реагировать на нарушения.«Единый центр общественного наблюдения» начал свою работу в 2016 году. Договоры о совместной работе заключили организации «Объединение избирателей Дона», «Лига избирателей — Ростов», НОМ и «Голос». В ближайшее время ЕЦ будет занят выпуском аналитических материалов о том, как идёт подготовка к голосованию, а также проведением экспертных мероприятия, наблюдением за ходом голосования, участием в подготовке наблюдателей и выявлением нарушений в ходе избирательного процесса.На начальном этапе подготовки к голосованию на Дону уже начала свою работу Общественная палата Ростовской области. Главная задача на ближайший период — набор и обучение наблюдателей. Отметим, что направлять специалистов могут только общественные палаты. По состоянию на 10 июня донская Общественная палата получила уже более 1 400 заявлений от кандидатов.Председатель Общественной палаты Юрий Зерщиков рассказал, что работа, которую проводит его ведомства, - большая и системная. Члены палаты стараются привлекать разнонаправленные общественные силы. Так, уже подписаны соглашения с 30 НКО Ростовской области.