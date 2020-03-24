В Ростове эксперты обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ





На брифинге в Ростове российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод обсудил с донскими экспертами предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России.



Участники встречи оценили, насколько процедура предстоящих выборов будет прозрачной, и как этому могут помочь общественные наблюдатели.



Зампредседателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков рассказал, что теперь общественными наблюдателями могут стать представители от партий. По мнению присутствующих политологов, допущение партий к наблюдению за голосованием – важный шаг.

- Старт большой работе наблюдателей был дан 12 марта, когда на площадке Общественной палаты собрались 30 представителей общественных объединений и подписали соглашение о сотрудничестве, - добавил Юрий Зерщиков.



Для удобства избиратели смогут также воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Она позволит проголосовать по месту нахождения, а не по месту прописки. Для этого нужно будет подать заявку для внесения в список избирателей на нужном участке.



Также Александр Брод рассказал о международном опыте внесения поправок в Конституции других стран.

- Нет ни одной Конституции в мире, которая не претерпела бы изменений, Конституция США менялась 27 раз, во Франции поправки в основной закон вносились 18 раз, в Италии – 14 раз, - добавил правозащитник.



Между тем участники собрания отметили, что далеко не все граждане России ясно понимают суть поправок. Проблема с ложными новостями и слухами возникает на фоне непонятной официальной информации. Здесь политолог Дмитрий Абросимов добавил, что примерно через месяц будут готовы полные разъяснения о поправках.