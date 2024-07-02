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В Ростовской области при пожаре в летней кухне пострадал пенсионер

В Ростовской области при пожаре в летней кухне пострадал пенсионер
В Кашарах Ростовской области во время пожара в летней кухне 85-летний мужчина получил ожоги. Об этом 2 июля сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в доме на улице Зои Космодемьянской. Причиной возгорания стал неисправный электрический чайник в летней кухне. Пенсионер хотел потушить пламя своими силами, но у него не получилось.

На место происшествия приехали пять пожарных на двух спецмашинах. Огонь удалось локализовать на 36 квадратных метрах.

- Пожилой мужчина попытался сам сбить пламя, но получил ожоги рук и ног, — сообщили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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