В Ростовской области при пожарах погибли два человека
При пожарах в Ростовской области погибли два человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Региону.
Происшествие случилось в хуторе Каракашев Веселовского района. На улице Старой вспыхнула летняя кухня. Огонь сразу же заметила соседка. Она вызвала ЧС. Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах. Огонь потушили на площади в 12 квадратов. В ходе тушения нашли тело 64-летнего мужчины.
Еще один пожар вспыхнул в станице Буденновской на улице Комсомольской. Огонь уничтожил дом на площади в 35 квадратов. Для тушения задействовали два пожарных расчета. В результате пожара погиб 49-летний мужчина.
Предварительно, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.