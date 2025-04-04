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В Ростовской области при пожарах погибли два человека

В Ростовской области при пожарах погибли два человека
При пожарах в Ростовской области погибли два человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Региону.

Происшествие случилось в хуторе Каракашев Веселовского района. На улице Старой вспыхнула летняя кухня. Огонь сразу же заметила соседка. Она вызвала ЧС. Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах. Огонь потушили на площади в 12 квадратов. В ходе тушения нашли тело 64-летнего мужчины.

Еще один пожар вспыхнул в станице Буденновской на улице Комсомольской. Огонь уничтожил дом на площади в 35 квадратов. Для тушения задействовали два пожарных расчета. В результате пожара погиб 49-летний мужчина.

Предварительно, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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