В Ростовской области при пожарах погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

При пожарах в Ростовской области погибли два человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Региону.Происшествие случилось в хуторе Каракашев Веселовского района. На улице Старой вспыхнула летняя кухня. Огонь сразу же заметила соседка. Она вызвала ЧС. Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах. Огонь потушили на площади в 12 квадратов. В ходе тушения нашли тело 64-летнего мужчины.Еще один пожар вспыхнул в станице Буденновской на улице Комсомольской. Огонь уничтожил дом на площади в 35 квадратов. Для тушения задействовали два пожарных расчета. В результате пожара погиб 49-летний мужчина.Предварительно, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.