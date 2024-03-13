В Ростовской области за сутки при пожарах погибли три человека

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В Ростовской области при пожарах 12 марта погибли три человека. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Первый случай произошел в донской столице. Пламя вспыхнуло в переулке 1-м Поселковом, 9. Огонь распространился на площади 70 квадратов. Соседи заметили густой столб дыма и вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения привлекли 20 спасателей на пяти автоцистернах. При разборе конструкций специалисты обнаружили тело 53-летнего мужчины. Причиной пожара стало короткое замыкание.В этот же день пожар унес жизнь 40-летнего мужчины на Чапаева, 24. Огонь разгорелся на площади 10 квадратов. Для тушения задействовали 12 человек на трех автоцистернах. Как выяснилось, местный житель имел инвалидность. Пожар начался из-за неосторожности при курении.Также ЧП произошло в поселке Целина. Пламя вспыхнуло в двухэтажном частном доме на 12-й Линии, 35. Пешеходы заметили, что постройка загорелась, и вызвали на место сотрудников МЧС. Площадь пожара составила 63 квадрата, огонь тушили восемь человек на двух автоцистернах. К сожалению, спасти жизнь 64-летнего хозяина не удалось. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.