Новый водопровод на улице Соловьиной в Ростове обойдётся в 11 млн рублей



В Октябрьском районе Ростова планируется организовать сеть водоснабжения. Трубы будут прокладываться на улице Соловьиной. Организация водопровода обойдётся в 10 935 510 рублей, сообщается на сайте госзакупок. Заказ на выполнение работ оформило управление капитального строительства донской столицы.



Подрядчик должен приступить к прокладке водопровода сразу после подписания контракта с заказчиком. В документации указано, что работы нужно провести в течение двух месяцев. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 3 октября. Электронный аукцион назначен на тот же день.