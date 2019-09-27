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Новый водопровод на улице Соловьиной в Ростове обойдётся в 11 млн рублей

Новый водопровод на улице Соловьиной в Ростове обойдётся в 11 млн рублей
В Октябрьском районе Ростова планируется организовать сеть водоснабжения. Трубы будут прокладываться на улице Соловьиной. Организация водопровода обойдётся в 10 935 510 рублей, сообщается на сайте госзакупок. Заказ на выполнение работ оформило управление капитального строительства донской столицы.

Подрядчик должен приступить к прокладке водопровода сразу после подписания контракта с заказчиком. В документации указано, что работы нужно провести в течение двух месяцев. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 3 октября. Электронный аукцион назначен на тот же день.

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