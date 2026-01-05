В Ростовской области поисковые отряды добровольцев разыскивают 73-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области волонтеры ищут пропавшую без вести 73-летнюю женщину. Информации о местонахождении 73-летней Антонины Шамрай (Жуковой) нет с 4 января.В указанный день пенсионерка покинула свой дом в Цимлянске, и её дальнейшее местонахождение неизвестно. Когда попытки связаться с Антониной по телефону оказались безуспешными, родственники выразили беспокойство. Они обратились за содействием в полицию и к добровольцам, чтобы найти пропавшую.Приметы пенсионерки: худощавое телосложение, рост - примерно 153 сантиметра, карие глаза и седые волосы. В момент исчезновения Антонина, как предполагается, была одета в голубую куртку светлого оттенка, чёрные колготки, белые туфли и серебристую шапку.Если вам доводилось видеть Антонину Сергеевну или известно о её местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.