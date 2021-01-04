В Сальске ищут пропавшую 39-летнюю женщину

В Сальске ищут без вести пропавшую 39-летнюю Ирину Дуванскую. Женщина ушла из дома 30 декабря, в канун Нового года, и до сих пор не вернулась обратно.Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию и за помощью - в поисковые отряды. Ориентировки на Ирину появились по всему городу.Пропавшая плотного телосложения, рост – 173 сантиметра, глаза карие, волосы окрашены в черный цвет. Была одета в синюю болоньевую куртку с капюшоном, коричневый свитер, синие брюки и черные ботинки.Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины Дуванской, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.