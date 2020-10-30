В Ростовской области поисковики обнаружили 42 противопехотные мины времен ВОВ

В Неклиновском районе Ростовской области поисковики обнаружили 42 рассаперенные противопихотные осколочные мины заграждения (ПОМЗы). Снаряды были найдены 1 ноября на линии обороны Миус-фронта. Об этом рассказал руководитель поисковой организации Андрей Ярошев.ПОМЗы были найдены в 15 километрах от народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».По словам специалиста, найденные мины не представляют опасности. Их собрали и обезвредили саперы еще в первые годы после войны. Находки пустые и не содержат взрывчатых веществ.Напомним, в середине августа поисковики «Витязя» откопали на глубине 20 сантиметров недалеко от села Чалтырь Мясниковского района снаряды гаубицы времен ВОВ.