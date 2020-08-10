На Дону нашли снаряды гаубицы времен Великой Отечественной войны

В донском регионе обнаружены снаряды советской гаубицы. Находка была сделана криминалистами следственного управления по Ростовской области и специалистами отряда «Витязь».Раскопки велись недалеко от села Чалтырь в Мясниковском районе. Обнаружили снаряды на глубине более 20 сантиметров в сельскохозяйственном поле.Установлено, что военная техника была создана во Франции в начале 20 века и принадлежала царской армии. После революции и Гражданской войны ее забрала Красная армия. Гаубицы применялись в ходе ВОВ.