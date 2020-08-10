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На Дону нашли снаряды гаубицы времен Великой Отечественной войны

На Дону нашли снаряды гаубицы времен Великой Отечественной войны
В донском регионе обнаружены снаряды советской гаубицы. Находка была сделана криминалистами следственного управления по Ростовской области и специалистами отряда «Витязь».

Раскопки велись недалеко от села Чалтырь в Мясниковском районе. Обнаружили снаряды на глубине более 20 сантиметров в сельскохозяйственном поле.

Установлено, что военная техника была создана во Франции в начале 20 века и принадлежала царской армии. После революции и Гражданской войны ее забрала Красная армия. Гаубицы применялись в ходе ВОВ.

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