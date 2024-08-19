В Ростовской области грузовой поезд сбил жителя Курска

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В Ростовской области грузовой поезд стал причиной гибели жителя Курска. Инцидент произошёл 17 августа на железнодорожной станции Каменская.По предварительным данным, 37-летний мужчина переходил пути в неположенном месте. В это время по путям двигался грузовой поезд. Машинист не успел затормозить и задел пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге.Обстоятельства случившегося выясняются.