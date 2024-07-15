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В Ростове поезд насмерть сбил молодого человека

В Ростове поезд насмерть сбил молодого человека
15 июля в Ростове-на-Дону на станции Гниловская-Хапры произошла трагедия — под колёсами поезда погиб молодой человек.

По предварительным данным, 27-летний житель Ростова-на-Дону пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент приближался поезд, машинист не успел затормозить и сбил молодого человека.

В УТ МВД России по СКФО сообщили, что, вероятно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Фото: ДонДей
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