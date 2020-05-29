В Ростовской области подсчитали стоимость окрошки

На Дону подсчитали стоимость популярного блюда жаркого времени года – окрошки. Расчёт произвёл Ростовстат.Специалисты взяли за основу традиционный рецепт. Расчёт производился на приготовление шести порций по 560 граммов. Для этого потребуются 3-4 картофелины (500 граммов), пять яиц, четыре средних свежих огурца, 200 граммов редиса, 50 граммов зелёного лука, по 25 граммов петрушки и укропа, 100 граммов сметаны, соль и горчица - по вкусу.Средняя стоимость этого набора продуктов в апреле оказалась выше прошлогодней на семь рублей и составила 164 руб. 21 коп. Если добавить в окрошку 300 граммов свинины, то цена увеличится на 155 руб. 94 коп., говядины – на 234 руб. 19 коп., рыбы – на 78 руб. 77 коп., колбасы – на 106 руб. 27 коп.По сравнению с прошлым годом, цены на свинину снизились на 4,6%. Говядина, вареная колбаса и рыба подорожали в среднем на 5-6%.На такое количество основы потребуется полтора литра домашнего кваса (79 руб. 88 коп.) или кефира (96 руб. 08 коп.). Стоимость этих напитков осталась практически на уровне прошлого года.Таким образом, по данным Ростовстата, вегетарианская окрошка обойдётся жителям Дона в этом году в сумму 190 руб. 13 коп. Окрошка, в составе которой есть мясо или рыба, обойдётся в сумму от 322 руб. 86 коп. до 494 руб. 48 коп.