В Ростове за год выросла стоимость кастрюли оливье



В Ростове к Новому году подсчитали индекс оливье. С каждым разом дончанам приходится отдавать всё больше денег на традиционный праздничный салат.



Кастрюлей оливье считают полтора килограмма блюда. По данным Ростовстата, цена в этом году составит чуть больше 300 рублей. Согласно данным ведомства, в прошлом году салат стоил 291 рубль — на 3% меньше. Однако реальные подсчёты показали, что стоимость составляла 340 рублей.



В этом году ценники в магазинах также дают понять: оливье получится дороже. Сумма выводилась из расчёта, что для приготовления нужно купить 5 яиц, 500 граммов картофеля, банку горошка, 300 граммов огурцов, 100 граммов морковки, 500 граммов куриной грудки или варёной колбасы, а также майонез. Исходя из цен в ростовских магазинах, полтора кило оливье с курицей будет стоить 398 рубля, с варёной колбасой — 463 рубля.



С приближением Нового года в Ростове все продукты, которые обычно покупают на праздничный стол, заметно дорожают. За последнюю неделю выросли цены на яйца, морковь и картофель.