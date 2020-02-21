Стала известна стоимость стопки блинов в Ростовской области



Стало известно, сколько придется отдать ростовчанам за порцию блинов в период Масленицы. Об этом сообщает Ростовстат.



Цену блинов рассчитывали, исходя из следующего состава: литр молока, 400 граммов муки, три яйца, 100 граммов растительного масла, пять граммов соли и 75 граммов сахара. Стоимость блина при использовании данных продуктов в таком количестве не превышает 100 рублей.



Стоимость блинов может варьироваться в зависимости от начинки. Так, цена блина с маслом составит 116 рублей, со сметаной – 145 рублей. Добавка в виде варенья увеличит цену на 24 рубля, меда – на 43 рубля, сгущенки – на 14 рублей.



Блины с мясным фаршем обойдутся для жителей в 264 рубля, с творогом – в 256 рублей, с красной икрой – в 276 рублей.