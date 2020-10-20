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В Ростовской области подозрения на коронавирус выявили еще у 233 человек

В Ростовской области подозрения на коронавирус выявили еще у 233 человек
В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся более 15 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщило региональное правительство.

Под наблюдением врачей находится 15 481 человек. Люди с подозрением на коронавирус самоизолированы. Те, у кого нет возможности изолировать себя от родных и близких, помещены в стационары. Всего медицинским наблюдением были охвачены 102,53 тысячи человек, из которых у 87,05 тысячи подозрения не подтвердились.

Кроме того, количество инфицированных COVID-19 в Ростовской области увеличилось до 27 840 человек. Из них 297 дончан заболели только за минувшие сутки.

Количество жертв пандемии также продолжает расти. За последние 24 часа от опасного вируса скончались 14 человек. Всего коронавирус лишил жизни 704 жителей донского региона.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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