Под медицинским наблюдением c подозрением на коронавирус находятся более 9 тысяч дончан

В Ростовской области 9 078 человек находятся под наблюдением врачей. Об этом 21 сентября сообщило региональное правительство.Дончане с подозрением на коронавирус самоизолированы или помещены в стационары. У этих людей либо явные признаки заболевания, либо один из трех тестов на COVID-19 дал положительный результат.За весь период пандемии медики охватили наблюдением 85,9 тысячи человек. У 76,9 тысячи жителей донского региона подозрения на коронавирус не подтвердились.Напомним, по количеству зараженных лидируют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Важным фактором остаются хронические заболевания легких, астма, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Также риск заражения повышают онкологические, гипертонические и аутоиммунные заболевания.