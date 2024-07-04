В Ростовской области под Волгодонском в пруду обнаружили мёртвыми более 80 рыб

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После того как DonDay сообщил о массовой гибели рыбы в пруду в микрорайоне «Город Счастья», специалисты Росрыболовства Ростовской области провели проверку на месте. Они обнаружили не менее 80 погибших особей (67 серебряных карасей, 3 сазана и 12 особей плотвы) в районе акватории третьей балки Мокро-Соленовской Цимлянского водохранилища.В ходе проверки было установлено, что в районе водохранилища нет промышленных или сельскохозяйственных предприятий, а также мест сброса сточных вод. Следов нефтепродуктов или других загрязняющих веществ также не было обнаружено. Вода имела естественный запах и светло-зелёный цвет.Эксперты пришли к выводу, что видимых причин для гибели рыбы нет.- Чтобы установить истинную причину произошедшего, будут взяты пробы воды, - подытожили сотрудники Азово-Черноморского территориального управления.