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В Ростовской области под суд пойдет мужчина за организацию заказного убийства

В Ростовской области под суд пойдет мужчина за организацию заказного убийства
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего мужчины. Его обвиняют по статье «Организация приготовления к убийству».

Согласно версии следствия, в 2022 году мужчина предложил знакомому найти исполнителей убийства его неприятеля. Он сообщил о месте жительства обидчика, его передвижениях и информацию об абонентском номере потерпевшего. За это полагалось вознаграждение в 2,5 миллиона рублей.

Довести задуманное до конца не получилось. Исполнители самостоятельно решили отказаться от убийства, инсценировав смерть потерпевшего. Заказчику они предоставили фиктивные доказательства якобы совершенного убийства.
В СУ СК по Ростовской области добавили, что уголовное дело уже направили для рассмотрения в суд.
Фото: Rostov.ru
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