В Ростовской области под суд пойдет мужчина за организацию заказного убийства

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Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего мужчины. Его обвиняют по статье «Организация приготовления к убийству».Согласно версии следствия, в 2022 году мужчина предложил знакомому найти исполнителей убийства его неприятеля. Он сообщил о месте жительства обидчика, его передвижениях и информацию об абонентском номере потерпевшего. За это полагалось вознаграждение в 2,5 миллиона рублей.Довести задуманное до конца не получилось. Исполнители самостоятельно решили отказаться от убийства, инсценировав смерть потерпевшего. Заказчику они предоставили фиктивные доказательства якобы совершенного убийства.В СУ СК по Ростовской области добавили, что уголовное дело уже направили для рассмотрения в суд.