В Ростовской области будут судить мужчину за покушение на убийство сожительницы

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Красносулинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины. Его обвиняют по статье «Покушение на убийство».По версии следствия, в феврале этого года мужчина выпивал со своей сожительницей дома, на улице Комарова в Красном Сулине. В какой-то момент между ними завязалась серьезная ссора. Тогда местный житель схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна квартиры, которая находилась на третьем этаже.Однако закончить задуманное не вышло. Медики оперативно оказали пострадавшей помощь. Таким образом удалось сохранить женщине жизнь.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.