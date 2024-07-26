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В Ростовской области будут судить мужчину за покушение на убийство сожительницы

В Ростовской области будут судить мужчину за покушение на убийство сожительницы
Красносулинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины. Его обвиняют по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, в феврале этого года мужчина выпивал со своей сожительницей дома, на улице Комарова в Красном Сулине. В какой-то момент между ними завязалась серьезная ссора. Тогда местный житель схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна квартиры, которая находилась на третьем этаже.

Однако закончить задуманное не вышло. Медики оперативно оказали пострадавшей помощь. Таким образом удалось сохранить женщине жизнь.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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