В Ростове пенсионера будут судить по обвинению в заказе убийства

Жителя Ростовской области обвиняют в заказе убийства. Дело 65-летнего пенсионера направили в суд. Об этом 23 апреля сообщили в прокуратуре региона.Инцидент случился в 2019 году. Мужчина являлся владельцем нескольких земельных участков в хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского района. У него появились опасения, что два местных предпринимателя могут отобрать его собственность. Боясь лишиться земли, он предложил своему знакомому убить бизнесменов и дал ему деньги на покупку оружия. Вместо того чтобы исполнить «заказ», мужчина сообщил обо всём в полицию.По данным прокуратуры, подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбудили дело. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.