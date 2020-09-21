В Ростовской области под наблюдением медработников находятся 9 334 человека

В Ростовской области 9 334 человека находятся под наблюдением врачей. Информацию 23 сентября опубликовало региональное правительство.Дончане с подозрениями на коронавирус помещены в стационары или самоизолированы. У этих людей либо положительный один из тестов на инфекцию, либо явные симптомы COVID-19.За период пандемии донские медики охватили наблюдением 86,6 тысячи человек. У 77,3 тысячи подозрения на коронавирус не подтвердились.Ростовская область снова набирает обороты по количеству зараженных. За прошедшие сутки опасной инфекцией заболели еще 183 человека. Жертвами пандемии стали девять человек - это рекордное количество умерших за несколько последних месяцев.