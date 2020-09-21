Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области под наблюдением медработников находятся 9 334 человека

В Ростовской области под наблюдением медработников находятся 9 334 человека
В Ростовской области 9 334 человека находятся под наблюдением врачей. Информацию 23 сентября опубликовало региональное правительство.

Дончане с подозрениями на коронавирус помещены в стационары или самоизолированы. У этих людей либо положительный один из тестов на инфекцию, либо явные симптомы COVID-19.

За период пандемии донские медики охватили наблюдением 86,6 тысячи человек. У 77,3 тысячи подозрения на коронавирус не подтвердились.

Ростовская область снова набирает обороты по количеству зараженных. За прошедшие сутки опасной инфекцией заболели еще 183 человека. Жертвами пандемии стали девять человек - это рекордное количество умерших за несколько последних месяцев.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.