На Дону растет число людей с подозрением на коронавирус, находящихся под наблюдением врачей

В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 8 375 жителей региона с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 сентября сообщило региональное правительство.Под наблюдение медработников помещены дончане с явными симптомами коронавируса либо с одним или двумя из трех положительными результатами тестов на COVID-19. Ростовчане с подозрениями на коронавирус находятся на самоизоляции. Те, кто не может изолироваться от пожилых родственников или детей, помещены в обсерватор.Всего за период пандемии медицинским наблюдением были охвачены более 84,3 тысячи человек. Из них с 76 тысяч ростовчан наблюдение врачей снято.Растет и количество зараженных коронавирусом. В регионе за последние сутки их насчитывается 167. Всего за все время пандемии были заражены 19 362 человека.