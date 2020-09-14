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На Дону растет число людей с подозрением на коронавирус, находящихся под наблюдением врачей

На Дону растет число людей с подозрением на коронавирус, находящихся под наблюдением врачей
В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 8 375 жителей региона с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 сентября сообщило региональное правительство.

Под наблюдение медработников помещены дончане с явными симптомами коронавируса либо с одним или двумя из трех положительными результатами тестов на COVID-19. Ростовчане с подозрениями на коронавирус находятся на самоизоляции. Те, кто не может изолироваться от пожилых родственников или детей, помещены в обсерватор.

Всего за период пандемии медицинским наблюдением были охвачены более 84,3 тысячи человек. Из них с 76 тысяч ростовчан наблюдение врачей снято.

Растет и количество зараженных коронавирусом. В регионе за последние сутки их насчитывается 167. Всего за все время пандемии были заражены 19 362 человека.

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