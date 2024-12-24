В Ростовской области почти сутки не удается снять с мели теплоход, направлявшийся в порт Молдовы

Фото: Donday

В Ростовской области уже почти сутки не удается снять с мели теплоход, который направлялся в порт Молдовы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, это станет возможным, когда уровень воды в реке повысится.Напомним, что ЧП случилось 23 декабря. Судно следовало из Ростова в порт «Джурджулешты» в Молдове. Около 19:40 в Азове оно застряло на мелком участке Дона.В результате происшествия никто не пострадал, и не было разлива нефтепродуктов. Также судовой ход не перекрыт.