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В Ростовской области почти сутки не удается снять с мели теплоход, направлявшийся в порт Молдовы

В Ростовской области почти сутки не удается снять с мели теплоход, направлявшийся в порт Молдовы
В Ростовской области уже почти сутки не удается снять с мели теплоход, который направлялся в порт Молдовы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, это станет возможным, когда уровень воды в реке повысится.

Напомним, что ЧП случилось 23 декабря. Судно следовало из Ростова в порт «Джурджулешты» в Молдове. Около 19:40 в Азове оно застряло на мелком участке Дона.

В результате происшествия никто не пострадал, и не было разлива нефтепродуктов. Также судовой ход не перекрыт.
Фото: Donday
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