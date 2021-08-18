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В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, зарезавший собутыльника

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, зарезавший собутыльника

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, зарезавший собутыльника. Об этом стало известно 20 августа.

Происшествие случилось в Егорлыкском районе в декабре прошлого года. По версии следствия, 39-летний мужчина распивал спиртное в компании своего 56-летнего знакомого. Между собутыльниками произошла ссора. Когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки.

Подсудимый набросился на свою жертву и несколько раз ударил кулаками по голове. После этого, взяв в руки нож, он нанес собутыльнику больше 40 ударов в различные части тела. В результате инцидента 56-летний сельчанин скончался на месте.

По данным СУ СКР по Ростовской области, мужчину будут судить по статье «Убийство».

Если его вину получится доказать в суде, житель Егорлыкского района может получить до 15 лет тюрьмы.

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