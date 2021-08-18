В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, зарезавший собутыльника. Об этом стало известно 20 августа.Происшествие случилось в Егорлыкском районе в декабре прошлого года. По версии следствия, 39-летний мужчина распивал спиртное в компании своего 56-летнего знакомого. Между собутыльниками произошла ссора. Когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки.Подсудимый набросился на свою жертву и несколько раз ударил кулаками по голове. После этого, взяв в руки нож, он нанес собутыльнику больше 40 ударов в различные части тела. В результате инцидента 56-летний сельчанин скончался на месте.По данным СУ СКР по Ростовской области, мужчину будут судить по статье «Убийство».Если его вину получится доказать в суде, житель Егорлыкского района может получить до 15 лет тюрьмы.