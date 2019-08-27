В Ростовской области парень из Краснодарского края разыскивает отца, которого не видел с рождения



Уроженец Кубани разыскивает отца в Ростовской области. По словам 18-летнего Николая Ф., его папа, Геннадий Замятко, проживает в Сальске.



Николай родился в станице Отрадной Краснодарского края. Его родители разошлись, когда ему было три месяца. Отец сказал, что уезжает на заработки. С тех пор семья его не видела.



Молодой человек начал поиски около двух лет назад. Зная фамилию отца, он нашёл в социальных сетях детей Геннадия, которые появились у него после переезда в Ростовскую область. Поговорив со сводными братьями и бывшей женой папы, Николай ничего не добился. По его словам, они не захотели знакомить его с отцом. Тогда парень обратился за помощью к пользователям социальных сетей.



- Я знаю, что у отца есть ИП. Он занимается розничной торговлей на рынке, а также торговлей мебелью. Когда я был маленький, то не придавал значения тому, что не знаком с папой. Теперь же на протяжении двух лет я всеми силами пытаюсь его найти.



Если вы узнаёте человека на фотографии, то свяжитесь с Николаем по телефону: 8-928-333-58-29.