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В Ростовской области парень из Краснодарского края разыскивает отца, которого не видел с рождения

В Ростовской области парень из Краснодарского края разыскивает отца, которого не видел с рождения
Уроженец Кубани разыскивает отца в Ростовской области. По словам 18-летнего Николая Ф., его папа, Геннадий Замятко, проживает в Сальске.

Николай родился в станице Отрадной Краснодарского края. Его родители разошлись, когда ему было три месяца. Отец сказал, что уезжает на заработки. С тех пор семья его не видела.

Молодой человек начал поиски около двух лет назад. Зная фамилию отца, он нашёл в социальных сетях детей Геннадия, которые появились у него после переезда в Ростовскую область. Поговорив со сводными братьями и бывшей женой папы, Николай ничего не добился. По его словам, они не захотели знакомить его с отцом. Тогда парень обратился за помощью к пользователям социальных сетей.

- Я знаю, что у отца есть ИП. Он занимается розничной торговлей на рынке, а также торговлей мебелью. Когда я был маленький, то не придавал значения тому, что не знаком с папой. Теперь же на протяжении двух лет я всеми силами пытаюсь его найти.

Если вы узнаёте человека на фотографии, то свяжитесь с Николаем по телефону: 8-928-333-58-29.

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